La fédération internationale de football, la FIFA, a révélé lundi les noms des trois joueurs qui monteront sur le podium de The Best - Joueur de la FIFA lors des The Best FIFA Football Awards, le 23 septembre prochain dans l'emblématique San Siro de Milan. Ce sont en effet Lionel Messi (Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus), double vainqueur du trophée, susceptible de reprendre la couronne à Luka Modric, et Virgil van Dijk (Liverpool), déjà élu Joueur UEFA de l'année pour la saison 2018/2019, jeudi dernier à Monaco.

Eden Hazard, qui figurait dans la short list de dix noms, n'entrera donc pas en ligne de compte.

Le public, appelé à voter online, les journalistes, les capitaines et coaches des sélections nationales, désigneront l'ordre de ce tiercé.

Les trois supernominés pour le Prix du meilleur entraîneur, The Best Entraîneur de la FIFA, Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) et Mauricio Pochettino (Tottenham), sont tous actifs en Premier League anglaise, mais étrangers, ainsi que deux des trois portiers retenus pour The Best Gardien de la FIFA: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City) et Marc-André ter Stegen (Barcelone).

Les candidats au Prix Puskas de la FIFA récompensant le plus beau but sont Lionel Messi, Juan Fernando Quintero et Daniel Zsori.

Le trophée féminin The Best Joueuse de la FIFA ira à une championne du monde américaine, Alex Morgan ou Megan Rapinoe, ou à l'Anglaise de l'Olympique Lyonnais Lucy Bronze. Celui du meilleur coach féminin, The Best Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, à Jill Ellis, sélectionneuse des Etats-Unis, Phil Neville, entraîneur de l'Angleterre, ou à Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Pays-Bas.

Quant à la meilleure gardienne ce sera la Chilienne Christiane Endler, la Suédoise Hedvig Lindahl ou la Néerlandaise Sari van Veenendaal.