Le défenseur portugais Josué Sa (28 ans) a signé un contrat de trois ans avec le PFC Ludogorets, le champion de Bulgarie.

Sa était arrivé à Anderlecht en 2018 en provenance du Vitória Guimarães SC. Après une saison et 26 matchs avec Anderlecht, le défenseur central a été prêté à Kasimpasa, en Turquie, et au SD Huesca, en Espagne. Avec ce dernier, il a joué 27 rencontres et obtenu la promotion en Liga.

