José Mourinho sera consultant pour la chaîne russe RT

Licencié en décembre de Manchester United, le 'Special One' effectuera, à partir du 7 mars, des prévisions et des analyses d'après-match dans une émission intitulée "On the touchline with José Mourinho".

Mourinho, 56 ans, avait déjà travaillé comme consultant de la chaîne lors du Mondial en Russie. "Couvrir la Coupe du Monde pour RT a été une expérience formidable et je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre ma collaboration avec cette fantastique équipe", a déclaré Mourinho.

Le Portugais a remporté la Ligue des Champions à deux reprises, avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010).