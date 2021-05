José Mourinho sera l'entraîneur de l'AS Roma à partir de l'été prochain et pour les trois prochaines saisons, a annoncé mardi le club italien dans un communiqué.

Le technicien portugais, double vainqueur de la Ligue des champions avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010), retrouve ainsi l'Italie après avoir coaché l'Inter Milan de 2008 à 2010.

Il avait été évincé de Tottenham le 19 avril dernier en raison des mauvais résultats du club anglais.

Peu auparavant, la Roma a officialisé la fin de la mission de son compatriote Paulo Fonseca, qui avait été nommé en juin 2019.

Pour Mourinho, dont la gloire s'étiole au fil d'expériences plus difficiles que brillantes ces dernières années, il s'agit d'un retour dans un championnat qui lui a magistralement souri.

En deux saisons avec l'Inter, de 2008 à 2010, il a ainsi glané deux titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie, une Supercoupe d'Italie et surtout la C1, dernier sacre d'une équipe italienne dans la compétition.

"Après avoir rencontré les propriétaires et Tiago Pinto, j'ai immédiatement compris à quel point l'ambition de ce club est élevée", a réagi Mourinho dans le communiqué de la Roma annonçant sa nomination.

"Cette aspiration et cet élan sont les mêmes que ceux qui m'ont toujours motivé et, ensemble, nous voulons construire un parcours gagnant dans les années à venir", ajoute-t-il.

En bon communicant, Mourinho n'oublie pas de remercier les supporters de la Roma: "l'incroyable passion des supporters de la Roma m'a convaincu d'accepter le poste".

L'AS Roma, actuellement 7e de Serie A, à 9 points de son rival honni, la Lazio, avec pourtant un match en plus de joué, n'a plus aucune chance de se qualifier pour la Ligue des champions.

Lourdement battu en demi-finale aller de la Ligue Europa à Manchester United (2-6), le club romain n'a que très peu de chances de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine.

Les Giallorossi jouent leur demi-finale retour jeudi soir au stadio Olimpico de Rome.

