José Mourinho a été aperçu mardi dans un parc d'Hadley Wood, dans la banlieue nord de Londres. L'entraîneur de Tottenham était aux côtés du Français Tanguy Ndombele alors que l'Anglais Ryan Sessegnon et le Colombien Davinson Sanchez ont couru ensemble. Les médias anglais, s'appuyant sur des photos et vidéos tirées des réseaux sociaux, l'ont annoncé mardi.

Malgré les mesures de confinement prises par le gouvernement anglais pour endiguer la pandémie de Covid-19, le technicien portugais a été photographié en compagnie de Ndombele, plus gros transfert de l'histoire des Spurs. Sanchez et Sessegnon ont eux été filmés en train de courir côte à côte, ne respectant pas les règles de distanciation sociale.

Le gouvernement anglais a précisé qu'une activité physique en plein air ne pouvait être réalisée qu'avec les personnes du même foyer.

"Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter les consignes lorsqu'ils font de l'exercice en plein air. Nous continuerons de renforcer ce message", a réagi un porte-parole du club, cité sur le site du quotidien The Guardian.

La Premier League est suspendue depuis la mi-mars, et ce jusqu'à nouvel ordre, à cause de la crise du coronavirus.

