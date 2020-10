José Mourinho a beaucoup appris de la défaite de son équipe de Tottenham Hotspur à l'Antwerp (1-0), jeudi soir en Europa League. Le célèbre entraîneur portugais avait décidé de donner sa chance à plusieurs remplaçants habituels. Ils n'ont visiblement pas répondu aux attentes. "Mes choix seront très faciles à l'avenir", a déclaré Mourinho après la défaite logique des Londoniens face aux leaders de la Jupiler Pro League.

Mourinho a changé pas moins de quatre joueurs à la mi-temps : Steven Bergwijn, Dele Alli, Giovani Lo Celso et Carlos Vinicius. "J'aurais préféré en changer onze à la fois", a reconnu le Portugais, mécontent, qui a décidé de lancer notamment les attaquants Son Heung-min et Lucas Moura puis après moins d'une heure de jeu, Harry Kane en remplacement de Gareth Bale.

"Je donne volontiers des chances à mes joueurs. Nous avons une grande sélection avec beaucoup de bons joueurs", a déclaré Mourinho. "C'est ma responsabilité de leur donner des chances, mais c'est aussi leur responsabilité de prendre ces chances à deux mains. Nous avons terriblement mal joué et le résultat est mauvais aussi. Je suis le patron, donc je suis responsable de cela. Mais ce match m'a aussi permis de clarifier certaines choses. Il va être beaucoup plus facile de faire certains choix maintenant".

Sur Instagram, l'entraîneur portugais a beaucoup fait parler, en postant ceci: "Les mauvaises performances entraînent les mauvais résultats. J'espère que tout le monde dans le bus est aussi déçu que moi. Entraînement demain, 11h00."

Mourinho a changé pas moins de quatre joueurs à la mi-temps : Steven Bergwijn, Dele Alli, Giovani Lo Celso et Carlos Vinicius. "J'aurais préféré en changer onze à la fois", a reconnu le Portugais, mécontent, qui a décidé de lancer notamment les attaquants Son Heung-min et Lucas Moura puis après moins d'une heure de jeu, Harry Kane en remplacement de Gareth Bale. "Je donne volontiers des chances à mes joueurs. Nous avons une grande sélection avec beaucoup de bons joueurs", a déclaré Mourinho. "C'est ma responsabilité de leur donner des chances, mais c'est aussi leur responsabilité de prendre ces chances à deux mains. Nous avons terriblement mal joué et le résultat est mauvais aussi. Je suis le patron, donc je suis responsable de cela. Mais ce match m'a aussi permis de clarifier certaines choses. Il va être beaucoup plus facile de faire certains choix maintenant".Sur Instagram, l'entraîneur portugais a beaucoup fait parler, en postant ceci: "Les mauvaises performances entraînent les mauvais résultats. J'espère que tout le monde dans le bus est aussi déçu que moi. Entraînement demain, 11h00."