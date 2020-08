L'international canadien Jonathan David a quitté La Gantoise pour Lille où il a signé pour cinq ans et pour une somme record. "Partout où j'irai à partir de maintenant, La Gantoise fera toujours partie de moi-même et de mon histoire", a tweeté cet attaquant de 20 ans mercredi au lendemain de l'annonce de son départ, remerciant le club où il a passé deux saisons. "J'en suis très fier. Merci."

L'indemnité de transfert est estimée à 30 millions d'euros, soit la plus grosse de l'histoire belge pour un transfert sortant. Le précédent record était d'environ 25 millions pour les transferts de Youri Tielemans en 2017 d'Anderlecht à l'AS Monaco et du Brésilien Wesley l'année dernière du Club Bruges à Aston Villa.

"Je veux remercier tout le monde à Gand", a écrit Jonathan David. "Vous m'avez offert un foyer, à tous les niveaux. Un endroit où j'ai trouvé amour et soutien, dans les bons et les mauvais moments", faisant référence au décès de sa maman lorsque La Gantoise lui a donné le temps nécessaire pour rejoindre le Canada. "Un endroit où j'ai pu m'exprimer et grandir. Et quand j'ai décidé de relever un nouveau défi, vous m'avez traité avec respect. J'en suis très reconnaissant."

L'indemnité de transfert est estimée à 30 millions d'euros, soit la plus grosse de l'histoire belge pour un transfert sortant. Le précédent record était d'environ 25 millions pour les transferts de Youri Tielemans en 2017 d'Anderlecht à l'AS Monaco et du Brésilien Wesley l'année dernière du Club Bruges à Aston Villa. "Je veux remercier tout le monde à Gand", a écrit Jonathan David. "Vous m'avez offert un foyer, à tous les niveaux. Un endroit où j'ai trouvé amour et soutien, dans les bons et les mauvais moments", faisant référence au décès de sa maman lorsque La Gantoise lui a donné le temps nécessaire pour rejoindre le Canada. "Un endroit où j'ai pu m'exprimer et grandir. Et quand j'ai décidé de relever un nouveau défi, vous m'avez traité avec respect. J'en suis très reconnaissant."