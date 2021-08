Cela fait cinq saisons que le défenseur central international anglais a débarqué en provenance d'Everton.

Le défenseur anglais John Stones a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2026, a confirmé mardi le club de Kevin De Bruyne.

He's here to stay! 💪



John Stones has signed a new five-year contract! ✍️💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 10, 2021

Stones, 27 ans, avait rejoint Manchester City en provenance d'Everton. En cinq saisons avec les Cityzens, il a disputé 168 rencontres et inscrit 10 buts. Il a également remporté trois fois la Premier League, une fois la FA Cup, deux fois la Coupe de la Ligue et deux fois le Community Shield. "Je ne pourrais pas être plus heureux", a réagi l'international anglais. "J'aime faire partie de cette équipe. Il y a de nombreux joueurs de qualité et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées. Ce club est l'endroit idéal pour moi pour jouer au football et atteindre mes objectifs."

Le défenseur anglais John Stones a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2026, a confirmé mardi le club de Kevin De Bruyne. Stones, 27 ans, avait rejoint Manchester City en provenance d'Everton. En cinq saisons avec les Cityzens, il a disputé 168 rencontres et inscrit 10 buts. Il a également remporté trois fois la Premier League, une fois la FA Cup, deux fois la Coupe de la Ligue et deux fois le Community Shield. "Je ne pourrais pas être plus heureux", a réagi l'international anglais. "J'aime faire partie de cette équipe. Il y a de nombreux joueurs de qualité et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées. Ce club est l'endroit idéal pour moi pour jouer au football et atteindre mes objectifs."