Le capitaine du Betis Seville, Joaquin Sanchez, a prolongé d'un an son contrat avec les "Verdiblancos", avec lesquels il est désormais lié jusqu'en juin 2021, a annoncé le club espagnol jeudi sur son site internet.

"Le Real Betis Balompié a renouvelé son capitaine Joaquín Sánchez. L'ailier symbole du Betis restera lié au Betis jusqu'en 2021", indique l'équipe.

"Icône pour les différentes générations de Betis, il continuera à faire profiter (le stade) Benito Villamarin de son talent inépuisable", est-il ajouté.

Début décembre, Joaquín Sanchez est devenu, à 38 ans et 140 jours, le joueur le plus âgé à réaliser un triplé lors d'un match de championnat espagnol, dépassant ainsi le record détenu depuis 55 ans par le légendaire Alfredo Di Stefano, qui l'avait réalisé en 1964 à 37 ans et 255 jours.

L'ailier droit a été formé au Betis et y a fait ses débuts professionnels en 2000. Il a ensuite joué pour Valence (2006-2011), Malaga (2011-2013) et la Fiorentina en Italie (2013-2015), avant de revenir au Betis en 2015.

Il a par ailleurs disputé 51 matches avec l'équipe nationale espagnole.

Pour cette saison 2019/2020, après dix-huit matches, le Betis est actuellement classé à la treizième place du championnat espagnol.