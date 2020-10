La victoire de l'Antwerp sur Tottenham (1-0), qui restait sur dix matchs sans défaite, n'est pas passée inaperçue jeudi. La performance de son défenseur central Jérémy Gelin a été particulièrement appréciée au point que le Français a été intégré dans le meilleur onze de cette 2e journée de la phase de groupes composé par l'UEFA.

Le onze de la semaine est formé du gardien Gustavo Busatto (CSKA Sofia); des défenseurs Diogo Dalot (AC Milan), Jérémy Gelin (Antwerp), Stian Gregersen (Molde) et Borna Barisic (Glasgow Rangers); des milieux de terrain Pizzi (Benfica), Michael Liendl (Wolfsberg) et Joe Willock (Arsenal); et des attaquants El Fardou Ben Nabouhane (ER Belgrade), Elvis Manu (Ludogorets) et Mohamed Elyounoussi (Celtic).

