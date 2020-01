Lyon s'est qualifié mercredi soir pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue française au détriment du Stade Brestois (3-1). Le Diable Rouge Jason Denayer a joué toute la rencontre avec les Gones, qui espèrent décrocher une qualification européenne grâce à cette compétition.

Les Lyonnais ont bénéficié de deux buts d'écart grâce à Moussa Dembélé (19e, 1-0) et à Houssem Aouar (55e, 2-0), qui avait distillé la passe décisive sur le but d'ouverture. Samuel Grandsir a relancé l'intérêt de la rencontre (85e, 2-1) mais le Brésilien Jean Lucas a rassuré les Lyonnais (90e+1, 3-1).

Mardi, Reims avec Thomas Foket a sorti le tenant du trophée, Strasbourg, aux tirs au but (0-0, 4-2). Matz Sels était dans le but alsacien. Les deux autres quarts de finale opposent Lille à Amiens et le PSG à Saint-Étienne, mercredi soir.

