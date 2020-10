A peine monté en jeu, Adnan Januzaj a marqué le 3e but de la Real Sociedad qui s'est imposé 0-3 au Betis Séville. Le club basque rejoint Villarreal au sommet du classement.

Un but de Portu (44e) et un penalty de Mikel Oyarzabal (74e) ont porté le score à 0-2 avant que Januzaj, qui est monté au jeu à la 84e minute, ne marque le 3e à la 88e minute.

PORTUGAL

Jan Vertonghen a également triomphé avec son équipe Benfica (0-3). Deux buts de Gian-Luca Waldschimdt (6e et 45e+4) et un but de Gabriel à la 84e minute ont suffi pour les trois points sur le terrain de Rio Ave. Vertonghen a manqué les matches internationaux des Diables Rouges ce mois-ci en raison d'une fracture de la pommette, mais il est maintenant de nouveau en forme.

ITALIE

Daam Foulon s'est incliné avec Benevento 5-2 sur le terrain de l'AS Rome. Cependant, les visiteurs avaient pris l'avantage grâce à un tir de Gianluca Caprari après la remise en jeu de Foulon (5e). Avant la mi-temps, les Romains ont rattrapé leur retard grâce à des buts de Pedro (31e) et Edin Dzeko (35e). A la 53e minute, Gianluca Lapadula a égalisé en reprenant lui-même son propre penalty manqué, mais un but de Jordan Veretout (67ê), un deuxième but de Dzeko (78e) et un but de Bruno Peres (90e) ont donné la victoire à l'équipe locale. Foulon a été remplacé à la 86e minute.

