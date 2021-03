La Real Sociedad s'est lourdement inclinée 1-6 à domicile face au FC Barcelone dans un match de la 28e journée du championnat d'Espagne dimanche. Adnan Januzaj est monté au jeu à la 61e minute alors que le marquoir affichait 0-4 pour les Catalans.

Grizemann (37e), Dest (43e, 53e), Messi (56e) et Dembele (71e) avaient donné cinq buts d'avance au Barca avant que Barrenetxa Muguruza (77e) ne réduise le score. En fin de match, Messi fixait le score final à 1-6 (89e).

Au classement, Barcelone reste deuxième avec 62 points, quatre de moins que l'Atletico Madrid. La Real Sociedad reste calé à la cinquième place avec 45 points.

En France, Jason Denayer, qui a joué 78 minutes, et Lyon ont subi la loi du Paris Saint-Germain. Mbappe (15e, 52e), Danilo (32e) et Di Maria (47e) avaient fixé le score à 0-4 avant que Slimani (62e) et Cornet (81e) ne sauvent l'honneur pour les Lyonnais.

Au classement, le PSG partage désormais la tête du classement avec Lille, battu par Nîmes dimanche, avec 63 points. Lyon suit à la troisième place avec 60 unités.

Au Portugal, Benfica s'est imposé 0-2 à Braga grâce à des buts de Silva (45e+2) et Seferovic (56e). Jan Vertonghen a joué toute la rencontre pour Benfica qui grimpe à la troisième place (51 points) au détriment de son adversaire du jour.

