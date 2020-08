Ancien joueur de Tottenham, Jan Vertonghen passe jeudi une visite médicale à Benfica avant de signer un contrat de trois ans, rapportent plusieurs médias dont la BBC jeudi matin.

Après 8 années passées sous le maillot des Spurs en Premier League, le Diable Rouge avait confirmé quitter Tottenham le 27 juillet. Il aura joué plus de 300 rencontres pour le club anglais.

Benfica a terminé la saison dernière en deuxième position au Portugal et rentrera en Ligue des Champions au troisième tour préliminaire.

Jan Vertonghen n'a qu'un regret de son passage chez les Spurs, celui de ne pas avoir conquis un trophée. Il a fait cependant partie de l'équipe finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015 contre Chelsea et finaliste de la Ligue des Champions en 2019 face à Liverpool.

Le détenteur du record du nombre de sélections chez les Diables Rouges (123 pour 118 capes) était arrivé en 2012 à Tottenham après six ans de contrat à l'Ajax Amsterdam, avec un prêt au RKC Waalwijk de 2006 à 2007.

