Jan Vertonghen a été testé positif au coronavirus, a annoncé mardi Benfica. Le club lisboète a enregistré cinq cas positifs lors des derniers tests de dépistage.

Outre le Diable Rouge, Luca Waldschmidt, Gilberto, Alex Grimaldo et Diogo Gonçalves ont contracté le Covid-19.

Plus tôt dans la journée, Benfica avait annoncé un total de dix-sept cas positifs entre les joueurs et l'encadrement. Le club avait expliqué attendre que la Direction générale de santé décide s'il participera aux compétitions prévues au cours des deux prochaines semaines.

Le club lisboète doit normalement affronter le Sporting Braga mercredi soir en Coupe de la Ligue.

