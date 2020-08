Le prodige anglais Jadon Sancho, courtisé par Manchester United, restera finalement la saison prochaine à Dortmund, où il a signé jusqu'en 2023, a annoncé lundi le directeur sportif du club allemand, Michael Zorc. Il restera l'équipier d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.

"Nous comptons sur Jadon. Jadon jouera au BVB la saison prochaine, la décision est définitive", a déclaré Zorc, cité sur le site du club, et actuellement en stage de préparation avec l'équipe à Bad Ragaz, en Suisse.

"L'été dernier, nous avions déjà adapté son salaire à la progression de ses performances. Dans ce cadre, nous avons aussi prolongé la durée de son contrat jusqu'en 2023", a ajouté le directeur sportif.

Jusqu'à ces derniers jours, la presse a spéculé sur un départ imminent du jeune attaquant star de 20 ans vers Manchester United, pour une somme de 120 millions d'euros.

Sancho a été la principale arme offensive du Borussia cette saison, avant et après l'arrivée du buteur Erling Haaland. En 32 apparitions en Bundesliga, il a marqué 17 buts et offert 17 passes décisives, des statistiques époustouflantes pour un joueur de son âge, qui ont fait de lui le troisième meilleur buteur du championnat derrière les stars Lewandowski (Bayern, 34 buts) et Timo Werner (Leipzig, 28 buts) et le deuxième meilleur passeur derrière le vieux renard du Bayern Thomas Müller (20 passes).

