Il évoluait en D1 danoise à AGF Aarhus. Il était libre de tout contrat depuis que ce club n'avait pas souhaité le prolonger.

Jack Wilshere a annoncé sa retraite sportive vendredi sur les médias sociaux. Le milieu de terrain anglais de 30 ans était sans club après que le club de première division danoise AGF, a annoncé mercredi qu'il ne prolongerait pas son contrat arrivé à expiration.

Wilshere a obtenu 34 caps au cours de sa carrière. Il a disputé la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016. Sujet à de nombeuses aux blessures, Wilshere a joué pour Arsenal, Bolton, Bournemouth, à deux reprises, et West Ham. Depuis février, il était sous contrat avec le club d'Aarhus. Il y a joué quatorze duels avec l'équipe première et a donné deux passes décisives. Son équipe a évité de justesse la relégation. Pour Arsenal, le club où il a été formé, il a disputé 197 matches officiels, marquant 14 buts et délivrant 30 passes décisives. Il a remporté à deux reprises la Coupe d'Angleterre avec les Gunners (2014 et 2015).

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK — Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022

