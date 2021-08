José Izquierdo, laissé libre par Brighton, revient au Club de Bruges '"pour se remettre de ses blessures", ont précisé les Brugeois mardi dans un communiqué.

Izquierdo, 29 ans, avait connu un premier passage au Club de Bruges entre 2014 et 2017. En l'espace de trois saisons, il avait remporté un titre de champion de Belgique et une coupe de Belgique sur le plan collectif et un Soulier d'Or et un titre de Footballeur pro de l'année sur le plan individuel.

En 2017, le Colombien a rejoint Brighton en Premier League. Une aventure qui a tourné au vinaigre pour l'ailier qui n'a joué que 54 matches pour les Seagulls. Ces deux dernières saisons, il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain avec seulement un match joué.

Non prolongé par Brighton, les 'Blauw & Zwart' veulent offrir une chance à leur ancien joueur de se relancer. "Le Club donne la chance à Izquierdo de se remettre tranquillement de ses blessures au Basecamp et de retrouver son meilleur niveau", ont écrit les Brugeois dans leur communiqué.

"Je suis très heureux que le Club me donne cette chance", a réagi le Colombien, cité dans le communiqué. "Je me suis toujours bien senti et je ne pouvais pas rêver de meilleures installations pour ma revalidation. Je vais tout faire pour revenir à mon meilleur niveau et j'espère pouvoir prochainement montrer ma reconnaissance sur le terrain."

