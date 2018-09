Ivan Leko accepte avec douleur la défaite contre Dortmund

Mitrovic a, en voulant dégager le ballon, poussé le cuir sur le pied de Pulisic, qui a lui lobé Karlo Letico. La déception était grande chez les Gazelles après cette réalisation allemande chanceuse. "Nous étions tous déçus dans le vestiaire, il y avait beaucoup de frustration", a dit le technicien croate de 40 ans. "J'espère que nous en sortirons plus forts. Nous sommes sur le bon chemin." "C'est vraiment compliqué d'accepter de perdre de la sorte. Nous avons bien joué au football et notre plan fonctionnait. En championnat, il est possible de prendre des points en jouant mal alors qu'en Ligue des Champions, on peut rentrer bredouille après une bonne rencontre." Leko avait décidé d'aligner d'entrée le jeune Thibault Vlietinck. "Je crois en ce que je vois à l'entraînement. Il a énormément de qualités et donne toujours le maximum. Sa prestation de ce mardi soir est très positive pour nous", a ponctué Ivan Leko.