Paolo Dal Pino a été élu à la tête de la Lega Serie A en janvier 2020/

Paolo Dal Pino, président de la Lega Serie A, la ligue qui gère le championnat italien de première division de football, a démissionné de son poste mardi.

Dans une lettre adressée aux présidents de la Serie A et publiée sur le site de la ligue, Dal Pino explique qu'il a déménagé en Californie le "centre de sa vie professionnelle et familiale" en janvier et qu'il lui est dès lors "impossible" de poursuivre son mandat. Dal Pino avait été élu à la tête de la Serie A en janvier 2020.

Paolo Dal Pino, président de la Lega Serie A, la ligue qui gère le championnat italien de première division de football, a démissionné de son poste mardi. Dans une lettre adressée aux présidents de la Serie A et publiée sur le site de la ligue, Dal Pino explique qu'il a déménagé en Californie le "centre de sa vie professionnelle et familiale" en janvier et qu'il lui est dès lors "impossible" de poursuivre son mandat. Dal Pino avait été élu à la tête de la Serie A en janvier 2020.