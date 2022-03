L'ailier ukrainien ne jouera donc pas ce week-end contre Liverpool.

Il n'est pas blessé physiquement et il s'est entraîné, mais l'international ukrainien Andriy Yarmolenko, ne jouera pas samedi en Premier League de football avec son club de West Ham à Liverpool. L'attaquant a reçu la permission de son club de se consacrer à sa famille et à son pays après l'invasion de l'Ukraine le 24 février par la Russie.

"Je ne pense pas qu'il soit tout à fait prêt et nous voulons lui donner toutes les chances de faire tout ce qu'il peut pour sa famille et pour son pays. Je pense qu'il se sent juste un peu englué dans la situation actuelle", a déclaré vendredi son entraîneur David Moyes. L'attaquant a été mis en congé la semaine dernière suite à l'invasion de son pays par la Russie et n'est pas prêt à revenir sur le terrain ce week-end. "Venir à l'entraînement lui permet parfois de se sentir un peu mieux et nous essayons de lui donner un peu de répit, mais nous voulons aussi faire tout ce que nous pouvons pour lui et sa famille."

Le coach écossais a reconnu qu'il se sentait bien impuissant devant la situation. "Je me sens impuissant et ce n'est pas seulement moi en tant que manager de football, mais nous en tant que pays et population. Je pense que nous avons tous l'impression que nous ne pouvons rien faire." Moyes n'a jamais gagné sur la pelouse de Liverpool en 17 tentatives en tant que coach avec Everton, Manchester United, Sunderland et West Ham.

