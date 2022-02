L'UEFA devrait examiner si la finale de la Champions League prévue à la... Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg ne doit pas être relocalisée vu le contexte entre la Russie et l'Ukraine.

Tous les évènements sportifs prévus en Ukraine sont annulés pendant un mois, a annoncé le ministère ukrainien de la jeunesse et des sports après l'instauration de l'état d'urgence dans le pays.

Aucune manifestation sportive ne sera ainsi organisée au cours des 30 prochains jours. La ligue de football ukrainienne a confirmé la suspension de son championnat. Les championnats ukrainiens d'athlétisme en salle sont annulés, a confirmé aussi la ligue d'athlétisme ukrainienne.

La participation des équipes nationales d'Ukraine aux compétitions sportives internationales n'est cependant pas annulée.

Des footballeurs brésiliens demandent à être évacués d'Ukraine

Des footballeurs brésiliens évoluant dans des clubs ukrainiens ont réclamé l'aide de leur gouvernement jeudi pour être évacués après l'invasion russe, dans une vidéo où ils apparaissent confinés dans un hôtel de Kiev avec leurs familles.

"Il n'y a pas de carburant en ville, les frontières sont fermées, l'espace aérien aussi, nous ne pouvons pas partir", explique dans cette vidéo publiée sur Instagram le défenseur Marlon, 26 ans, un des 12 joueurs brésiliens de l'effectif du Shakhtar Donetsk, deuxième club le plus titré du pays derrière le Dynamo Kiev.

"Nous sommes hébergés dans un hôtel à cause de toute cette situation. Nous demandons au gouvernement du Brésil de nous soutenir, de nous aider", a-t-il ajouté. Sur les images, on peut voir notamment l'attaquant international David Neres, arrivé récemment au Shakhtar en provenance de l'Ajax Amsterdam, et des joueurs du Dynamo Kiev, debout dans le salon d'un hôtel. L'ambassade du Brésil en Ukraine a indiqué dans un communiqué qu'elle "restait ouverte" pour assurer la "protection de (ses) quelque 500 ressortissants", leur demandant d'"entrer en contact quotidiennement" avec ses services.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Basé initialement à Donetsk, dans la région du Donbass, épicentre du conflit, le Shakhtar, 13 fois champion national lors des 20 dernières années, a déménagé à Kiev en 2014, au début des affrontements entre les forces ukrainiennes et les séparatistes prorusses. Cette même année, son stade ultramoderne, la Donbass Arena, qui avait accueilli des matches de l'Euro 2012, a été bombardé.

La finale de la Champions League sera-t-elle relocalisée ?

Le comité exécutif de l'UEFA, l'instance du football européen, se réunira en urgence vendredi pour "évaluer la situation" entre l'Ukraine et la Russie, a annoncé l'UEFA jeudi.

"Vu l'évolution de la situation entre la Russie et l'Ukraine ces dernières 24 heures, le président de l'UEFA (Aleksander Ceferin, ndlr) a convoqué une réunion extraordinaire du Comité exécutif le vendredi 25 février à 10h00 pour évaluer la situation et prendre les décisions nécessaires", peut-on lire dans le communiqué.

L'UEFA devra notamment se pencher sur une éventuelle relocalisation de la finale de la Ligue des Champions prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg en Russie, comme demandé par plusieurs membres du Parlement européen.

Le Parlement européen a également demandé à l'UEFA de revoir ses liens avec le fournisseur de gaz russe Gazprom, principal sponsor de la Ligue des Champions et de l'Euro 2024 prévu en Allemagne.

