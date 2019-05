Interpellé par des fans à la sortie de Stamford Bridge, Eden Hazard n'a pas laissé planer le moindre doute quant à son avenir.

A la sortie du match remporté par Chelsea face à Watford, où Hazard a d'ailleurs délivré deux nouveaux assists, le Diable Rouge a été interpellé au volant de sa voiture par quelques fans des Blues.

"Eden, reste à Chelsea, s'il-te-plaît, reste à Chelsea!", lui glisse un supporter. Sur la vidéo, qui circule déjà largement sur les réseaux sociaux, on peut voir Hazard répondre "Non" de la tête, avant d'esquisser un sourire et de partir, sous les cris des quelques fans présents.

Si l'on évitera de tirer des conclusions sur base d'une simple vidéo, l'avenir du capitaine des Diables semble se rapprocher inéluctablement du côté de Madrid.