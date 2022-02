Il s'appelle Joaquin Messi, a 19 ans et porte le numéro 10. Il n'a pourtant aucun lien de parenté avec la star du PSG. Mais il portera peut-être un jour la fameuse liquette noire et rouge des Leprosos.

Avant de commencer sa formation à La Masía à Barcelone, Lionel Messi a tapé ses premiers ballons sous le maillot noir et rouge de Newell's Old Boys, un club qui a notamment vu éclore une légende du coaching, Marcelo Bielsa. Un de ses disciples, footballeur sous sa direction au sein du club argentin, a embrassé la carrière d'entraîneur et dirige désormais Lionel Messi au PSG. Il s'agit bien évidemment de Mauricio Pochettino.

Lionel Messi n'a jamais porté la tunique de Newell's Old Boys au niveau professionnel. Après cinq ans au sein de ses équipes de jeunes, il est repéré par le Barça qu'il rejoint finalement en 2000 alors qu'il est âgé de 13 ans.

Aujourd'hui, 22 ans plus tard, le nom de Messi figurerapeut-être pourtant bientôt sur l'un des maillots de l'équipe première de Rosario. Non, La Pulga n'a pas brusquement décidé de mettre un terme à son juteux contrat parisien pour retourner à ses premières amours argentines. C'est d'un autre Messi dont il s'agit. A 19 ans, Joaquín Messi est originaire de la même région que le capitaine de la sélection argentine et il est passé par les catégories d'âge de Newell's. Il entre maintenant dans sa dernière année avec les U20 où il joue avec le numéro 10. Los Leprosos (les lépreux) ont présenté le gamin dans une vidéo.

"Si je suis de la famille de Messi ? Non, on me demande toujours ça. Mais dans mon village, par exemple, il y a déjà trois familles différentes qui portent le nom de Messi. C'est juste parce que je joue au football que les gens continuent à faire le lien. Jouer ici avec Messi serait le meilleur moment de ma vie. Je lui donnerai le numéro 10, je jouerai avec n'importe quel autre maillot !", a déclaré le jeune Joaquin.

Si Lionel Messi veut terminer sa carrière dans le club de Rosario, il ne devra donc certainement pas se contenter du numéro 30.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) February 7, 2022

Avant de commencer sa formation à La Masía à Barcelone, Lionel Messi a tapé ses premiers ballons sous le maillot noir et rouge de Newell's Old Boys, un club qui a notamment vu éclore une légende du coaching, Marcelo Bielsa. Un de ses disciples, footballeur sous sa direction au sein du club argentin, a embrassé la carrière d'entraîneur et dirige désormais Lionel Messi au PSG. Il s'agit bien évidemment de Mauricio Pochettino.Lionel Messi n'a jamais porté la tunique de Newell's Old Boys au niveau professionnel. Après cinq ans au sein de ses équipes de jeunes, il est repéré par le Barça qu'il rejoint finalement en 2000 alors qu'il est âgé de 13 ans.Aujourd'hui, 22 ans plus tard, le nom de Messi figurerapeut-être pourtant bientôt sur l'un des maillots de l'équipe première de Rosario. Non, La Pulga n'a pas brusquement décidé de mettre un terme à son juteux contrat parisien pour retourner à ses premières amours argentines. C'est d'un autre Messi dont il s'agit. A 19 ans, Joaquín Messi est originaire de la même région que le capitaine de la sélection argentine et il est passé par les catégories d'âge de Newell's. Il entre maintenant dans sa dernière année avec les U20 où il joue avec le numéro 10. Los Leprosos (les lépreux) ont présenté le gamin dans une vidéo."Si je suis de la famille de Messi ? Non, on me demande toujours ça. Mais dans mon village, par exemple, il y a déjà trois familles différentes qui portent le nom de Messi. C'est juste parce que je joue au football que les gens continuent à faire le lien. Jouer ici avec Messi serait le meilleur moment de ma vie. Je lui donnerai le numéro 10, je jouerai avec n'importe quel autre maillot !", a déclaré le jeune Joaquin.Si Lionel Messi veut terminer sa carrière dans le club de Rosario, il ne devra donc certainement pas se contenter du numéro 30.