Le tandem qui a fait les beaux jours du Barça au milieu de terrain pourrait se recomposer sur le banc. Iniesta est toujours joueur au Japon au Vissel Kobe avec Thomas Vermaelen.

Le retour de Xavi au Camp Nou en temps qu'entraîneur semble motiver pas mal de monde. Les fans, tout d'abord, qui espèrent retrouver un Barça performant et retrouvant le jeu proposé lorsque le nouveau T1 était joueur, mais aussi ses anciens partenaires. Ceux encore sur le pré catalan comme Sergio Busquets, Gerard Piqué et Jordi Alba, mais aussi des plus anciens comme Andrès Iniesta qui, comme Xavi, a aussi quitté Barcelone vers la fin de sa carrière pour une aventure exotique (et aussi un peu viticole puisqu'il espérait aussi développer sa marque de vin à l'étranger).

A 37 ans, Don Andrès, plus grisonnant et dégarni que quand il portait le maillot blaugrana, régale les stades de J League avec quelques caviars et autres gestes techniques dont il a le secret. L'homme arrive tout doucement en fin de carrière et commence logiquement à envisager l'avenir et donc un éventuel retour dans le club qui a fait sa gloire.

" Je ne peux pas dire ce qui va se passer dans le futur, mais j'adorerai pouvoir revenir au Barça à un moment", a-t-il confié dans une interview à Catalunya Radio."Je ne sais pas encore dans quelle fonction je pourrais revenir. J'aimerai en tout cas pouvoir continuer à aider le club d'une manière ou d'une autre. Mais personne ne peut prédire l'avenir."

Andrès Iniesta a passé 22 ans de sa carrière au FC Barcelone et a porté le maillot de l'équipe première à 674 reprises.

Un appel du pied que les supporters catalans apprécieront pour ce pur produit du club qui a passé 22 ans de sa vie à Barcelone et y a disputé 675 rencontres avec l'équipe première (pour 57 buts). Membre de Vissel Kobe depuis l'été 2018, il a disputé une centaine de rencontres pour le club japonais et marqué à une vingtaine de reprises. Il est encore sous contrat jusqu'au 31 janvier 2024, année où il fêtera ses 40 ans (en mai). Mais écourtera-t-il son aventure sur les terrains pour épauler Xavi ou un retour en tant que joueur reste-t-il possible ? La porte est en tout cas ouverte.

Le retour de Xavi au Camp Nou en temps qu'entraîneur semble motiver pas mal de monde. Les fans, tout d'abord, qui espèrent retrouver un Barça performant et retrouvant le jeu proposé lorsque le nouveau T1 était joueur, mais aussi ses anciens partenaires. Ceux encore sur le pré catalan comme Sergio Busquets, Gerard Piqué et Jordi Alba, mais aussi des plus anciens comme Andrès Iniesta qui, comme Xavi, a aussi quitté Barcelone vers la fin de sa carrière pour une aventure exotique (et aussi un peu viticole puisqu'il espérait aussi développer sa marque de vin à l'étranger).A 37 ans, Don Andrès, plus grisonnant et dégarni que quand il portait le maillot blaugrana, régale les stades de J League avec quelques caviars et autres gestes techniques dont il a le secret. L'homme arrive tout doucement en fin de carrière et commence logiquement à envisager l'avenir et donc un éventuel retour dans le club qui a fait sa gloire." Je ne peux pas dire ce qui va se passer dans le futur, mais j'adorerai pouvoir revenir au Barça à un moment", a-t-il confié dans une interview à Catalunya Radio."Je ne sais pas encore dans quelle fonction je pourrais revenir. J'aimerai en tout cas pouvoir continuer à aider le club d'une manière ou d'une autre. Mais personne ne peut prédire l'avenir."Andrès Iniesta a passé 22 ans de sa carrière au FC Barcelone et a porté le maillot de l'équipe première à 674 reprises. Un appel du pied que les supporters catalans apprécieront pour ce pur produit du club qui a passé 22 ans de sa vie à Barcelone et y a disputé 675 rencontres avec l'équipe première (pour 57 buts). Membre de Vissel Kobe depuis l'été 2018, il a disputé une centaine de rencontres pour le club japonais et marqué à une vingtaine de reprises. Il est encore sous contrat jusqu'au 31 janvier 2024, année où il fêtera ses 40 ans (en mai). Mais écourtera-t-il son aventure sur les terrains pour épauler Xavi ou un retour en tant que joueur reste-t-il possible ? La porte est en tout cas ouverte.