Le club madrilène veut connaître les raisons qui ont poussé à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération par ceux qui l'ont choisi.

Le Real Madrid a déploré le fait que "le football a donné au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu'il devrait toujours poursuivre", à la suite des évènements ayant entouré la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool au stade de France le 28 mai dernier.

L'UEFA, l'Union européenne de football, avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur ce match qui avait démarré plus de 30 minutes de retard en raison de scènes de chaos à l'extérieur du stade, entre afflux de supporters et tentatives d'intrusion. "Devant les événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mai dernier dans les alentours du Stade de France, y compris à l'intérieur du stade lui-même", le Real Madrid a exprimé son indignation "en défense de nos supporters victimes de ces événements", peut-on lire dans le communiqué transmis vendredi.

Le club madrilène, vainqueur sur la pelouse 1 à 0, veut connaître "les raisons qui ont poussé à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce que nous avons vécu ce jour-là" et exige des réponses et des explications pour déterminer les responsables "qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense. Supporters dont le comportement général a été exemplaire à tout moment", soutient le Real Madrid.

"Comme l'ont montré les images édifiantes des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, attaqués et volés avec violence. Ces événements ont également eu lieu alors qu'ils se déplaçaient en voiture ou en bus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures. Le football a donné au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu'il devrait toujours poursuivre".

