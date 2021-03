Arsenal et Tottenham devraient pouvoir se qualifier facilement jeudi pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l'AC Milan étant de son côté en bonne position face à Manchester United lors des matches retours des 8es de finale.

Les Gunners ont battu 3-1 l'Olympiakos à l'aller en Grèce alors que Tottenham a battu à Londres l'équipe de Zagreb 2-0.La tâche sera plus difficile pour le troisième club anglais Manchester United qui a concédé le nul 1-1 à domicile face à l'AC Milan, qui vient cependant de perdre à San Siro contre Naples en championnat.Parmi les autres matches à suivre, les Glasgow Rangers, tout juste auréolés de leur titre de champions d'Ecosse, se sont assurés un petit avantage à l'aller grâce à un nul 1-1 en République tchèque contre le Slavia Prague.Programme des matches retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, disputés jeudi:

(18h55/17h55 GMT)

Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA) (aller: 0-3)

Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE) (aller: 3-1)

Dinamo Zagreb (CRO) - Tottenham (ENG) (aller: 0-2)

Molde (NOR) - Grenade (ESP) (aller: 0-2)

(21h00/20h00 GMT)

Young Boys Berne (SUI) - Ajax Amsterdam (NED) (aller: 0-3)

Villarreal (ESP) - Dynamo Kiev (UKR) (aller: 2-0)

AC Milan (ITA) - Manchester United (ENG) (aller: 1-1)

Glasgow Rangers (SCO) - Slavia Prague (CZE) (aller: 1-1)

Les Gunners ont battu 3-1 l'Olympiakos à l'aller en Grèce alors que Tottenham a battu à Londres l'équipe de Zagreb 2-0.La tâche sera plus difficile pour le troisième club anglais Manchester United qui a concédé le nul 1-1 à domicile face à l'AC Milan, qui vient cependant de perdre à San Siro contre Naples en championnat.Parmi les autres matches à suivre, les Glasgow Rangers, tout juste auréolés de leur titre de champions d'Ecosse, se sont assurés un petit avantage à l'aller grâce à un nul 1-1 en République tchèque contre le Slavia Prague.Programme des matches retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, disputés jeudi:(18h55/17h55 GMT)Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA) (aller: 0-3)Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE) (aller: 3-1)Dinamo Zagreb (CRO) - Tottenham (ENG) (aller: 0-2)Molde (NOR) - Grenade (ESP) (aller: 0-2)(21h00/20h00 GMT)Young Boys Berne (SUI) - Ajax Amsterdam (NED) (aller: 0-3)Villarreal (ESP) - Dynamo Kiev (UKR) (aller: 2-0)AC Milan (ITA) - Manchester United (ENG) (aller: 1-1)Glasgow Rangers (SCO) - Slavia Prague (CZE) (aller: 1-1)