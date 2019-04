Sacré dimanche pour la huitième fois de son histoire, le Paris SG version 2018/2019 a fait tomber plusieurs records au cours de la saison. Et les hommes de Thomas Tuchel pourraient en établir de nouveaux d'ici la fin de l'exercice.

Départ canon

L'ancien coach de Dortmund, arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, n'avait sûrement pas osé rêver d'un aussi bon départ. Avec 14 victoires d'affilée, soit la plus longue série depuis la création du Championnat de France, son équipe a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire parmi les cinq grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie). La série s'est arrêtée sur un match nul à Bordeaux le 2 décembre.

Parmi le "Big 5" européen, Tottenham était titulaire du précédent record avec 11 succès de rang au début de l'exercice 1960/61.

Panier garni à mi-parcours

A la moitié de la saison, Paris était parti sur des bases record en ayant récolté 53 points sur les 57 possibles en 19 rencontres, la dernière s'étant soldée par un festival contre Guingamp (9-0, record du club en L1 à domicile). Sur la première partie de l'exercice, les partenaires de Neymar n'ont lâché des points qu'à Bordeaux et Strasbourg, des matches disputés à trois jours d'intervalle début décembre.

En fin de saison, le PSG a toutefois manqué la possibilité d'atteindre voire de dépasser la barre mythique des 100 points acquis en 38 matches, en raison de ses trois derniers matches (un nul, deux défaites). L'actuel record a été établi en 2016 par le PSG de Laurent Blanc, avec 96 unités au compteur. L'équipe de Thomas Tuchel, qui affiche déjà 84 points, a encore six matches (soit 18 points maximum) à jouer et un score de 99 points à aller chercher.

Roi du "Classique"

Le 28 octobre, les partenaires de Kylian Mbappé ont établi la plus longue série d'invincibilité lors des confrontations entre Paris et Marseille en championnat, bouclant avec leur victoire (2-0) au Vélodrome un quatorzième "Classique" sans défaite. La série de 11 victoires parisiennes et 3 matches nuls, qui a débuté le 8 avril 2012, s'est étirée à la mi-mars avec un nouveau succès du PSG au Parc des Princes (3-1).

Le précédent record d'invincibilité (13 matches sans perdre) était détenu par Marseille, maître du "Classique" en championnat pendant huit ans entre le 8 septembre 1990 et le 29 novembre 1998 (7 victoires olympiennes, 6 matches nuls).

Et maintenant ?

Le sacre en poche, les champions de France 2019 ont encore des records à faire tomber d'ici la fin de l'exercice.

- Avec déjà 27 victoires dans les bagages, ils peuvent dépasser le PSG 2015/16 et le Monaco 2016/17 qui ont obtenu 30 succès en une saison.

- Le record de 52 points gagnés à domicile sur une saison est aussi à leur portée. Pour le dépasser, le PSG devra battre ses trois derniers visiteurs au Parc (Monaco, Nice et Dijon), ou en dominer deux et faire match nul avec le troisième. Avec deux succès et une défaite, Paris égalerait la marque atteinte par Monaco en 2017 et Paris en 2018. Le point commun de ces équipes ? Elles avaient dans leur rang un certain Kylian Mbappé.