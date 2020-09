La FIFA a annoncé mardi qu'elle comptait ajouter huit nouveaux programmes afin de développer et de promouvoir le football féminin dans le monde. Elle a précisé que ses 211 fédérations membres pourront avoir accès aux ressources et compétences nécessaires pour développer le foot féminin au niveau national entre 2020 et 2023.

Les programmes faisant partie de cette "phase suivante" comprennent le développement de ligues et la formation d'entraîneurs, l'octroi de bourses et la présence de conseillers ainsi que celle des femmes parmi les dirigeants. L'année dernière, la FIFA avait débloqué 1 milliard de dollars en faveur du foot féminin pour la période entre 2019 et 2022.

Chaque fédération pourra donc demander des subventions pour pallier aux difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire du Covid-19 dont 500.000 dollars seront consacrés au football féminin. "La médiatisation énorme de la Coupe du monde de football féminin en France l'année passée a montré à quel point les femmes sont bel et bien présentes dans le monde du foot", a déclaré la responsable du football féminin de la FIFA.

Les programmes faisant partie de cette "phase suivante" comprennent le développement de ligues et la formation d'entraîneurs, l'octroi de bourses et la présence de conseillers ainsi que celle des femmes parmi les dirigeants. L'année dernière, la FIFA avait débloqué 1 milliard de dollars en faveur du foot féminin pour la période entre 2019 et 2022. Chaque fédération pourra donc demander des subventions pour pallier aux difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire du Covid-19 dont 500.000 dollars seront consacrés au football féminin. "La médiatisation énorme de la Coupe du monde de football féminin en France l'année passée a montré à quel point les femmes sont bel et bien présentes dans le monde du foot", a déclaré la responsable du football féminin de la FIFA.