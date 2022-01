Le gardien de l'équipe de France est arrivé chez les Spurs en 2012 en provenance de l'Olympique Lyonnais.

Lloris arrivait en fin de contrat au terme de l'actuelle saison et était libre de discuter avec d'autres clubs depuis le début du mois de janvier, ce qui avait suscité des spéculations sur un éventuel transfert. Le capitaine des Spurs, âgé de 35 ans, a toutefois décidé de prolonger son bail à Londres, lui qui a joué 395 matches avec Tottenham, ce qui fait de lui le joueur qui a le plus souvent porté le maillot des Spurs en Premier League. "Je suis très heureux, évidemment pour moi mais aussi pour ma famille, de prolonger mon contrat de deux ans", indique l'international français sur le site de son club. "Je suis très heureux de pouvoir me concentrer sur les prochains mois et les prochaines années, de continuer le travail. Nous avons entamé un nouveau processus avec Antonio Conte. J'espère qu'avec son expérience, son énergie et sa discipline, nous allons faire quelque chose d'important pour le club".

