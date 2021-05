Hugo Broos est le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud, a annoncé mercredi la fédération sud-africaine de football (SAFA).

Hugo Broos, 69 ans, était sans fonction depuis environ deux ans et son retrait d'Ostende où il était directeur sportif. Il était pressenti pour entraîner la République du Congo.

L'Afrique du Sud entame le mois prochain son deuxième tour de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bafana Bafana n'avaient pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations 2022 ce qui a coûté son poste Ntseki Molefi limogé le 31 mars dernier.

L'Afrique du Sud a été versé dans un groupe avec le Ghana, la Zimbabwe et l'Ethiopie pour le deuxième tour de la zone afrique. Les Bafana Bafana entameront leur campagne face au Zimbabwe début juin. Quarante équipes ont été réparties en 10 groupes. Les dix vainqueurs de groupe se qualifieront pour le troisième tour, où ils disputeront cinq confrontations en matches aller-retour. Les cinq vainqueurs de ces oppositions se qualifient pour Qatar 2022.

Hugo Broos, 67 ans, était devenu directeur sportif du KV Ostende en mars 2018, en remplacement de Luc Devroe, qui avait alors suivi Marc Coucke à Anderlecht.

Ancien joueur international belge d'Anderlecht (1970-83) puis du Club Bruges (1983-88), Hugo Broos a connu une carrière bien chargée comme entraîneur, avec une expérience en Afrique avec le Cameroun.

Passé par le RWDM (1988-1991), le Club Bruges (1991-1997), Mouscron (1997-2002), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008), et Zulte Waregem (2010-2011), il a décroché en tant que coach trois titres de champion, deux coupes nationales, quatre titres d'entraîneur de l'année et un titre unique pour un entraîneur belge: la Coupe d'Afrique des nations, qu'il a remportée avec le Cameroun en 2017. Il avait été renvoyé de son poste de sélectionneur des Lions Indomptables le 4 décembre 2017.

Hugo Broos, 69 ans, était sans fonction depuis environ deux ans et son retrait d'Ostende où il était directeur sportif. Il était pressenti pour entraîner la République du Congo. L'Afrique du Sud entame le mois prochain son deuxième tour de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bafana Bafana n'avaient pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations 2022 ce qui a coûté son poste Ntseki Molefi limogé le 31 mars dernier. L'Afrique du Sud a été versé dans un groupe avec le Ghana, la Zimbabwe et l'Ethiopie pour le deuxième tour de la zone afrique. Les Bafana Bafana entameront leur campagne face au Zimbabwe début juin. Quarante équipes ont été réparties en 10 groupes. Les dix vainqueurs de groupe se qualifieront pour le troisième tour, où ils disputeront cinq confrontations en matches aller-retour. Les cinq vainqueurs de ces oppositions se qualifient pour Qatar 2022. Hugo Broos, 67 ans, était devenu directeur sportif du KV Ostende en mars 2018, en remplacement de Luc Devroe, qui avait alors suivi Marc Coucke à Anderlecht. Ancien joueur international belge d'Anderlecht (1970-83) puis du Club Bruges (1983-88), Hugo Broos a connu une carrière bien chargée comme entraîneur, avec une expérience en Afrique avec le Cameroun. Passé par le RWDM (1988-1991), le Club Bruges (1991-1997), Mouscron (1997-2002), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008), et Zulte Waregem (2010-2011), il a décroché en tant que coach trois titres de champion, deux coupes nationales, quatre titres d'entraîneur de l'année et un titre unique pour un entraîneur belge: la Coupe d'Afrique des nations, qu'il a remportée avec le Cameroun en 2017. Il avait été renvoyé de son poste de sélectionneur des Lions Indomptables le 4 décembre 2017.