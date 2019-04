Uli Hoeness n'a pas caché son enthousiasme concernant Kylian Mbappé et adorerait attirer le Français en Bavière. Mais le président du Bayern Munich a avoué que le prix d'un éventuel transfert de la star française du Paris Saint-Germain était hors de portée de son club.

"J'achèterais immédiatement Mbappé, c'est un joueur fantastique", a déclaré Hoeness dans une interview donnée à dpa, l'agence de presse allemande. "Mais nous n'avons pas l'argent nécessaire pour le faire."

Passé professionnel à l'AS Monaco en 2015, Mbappé a rejoint le PSG en 2017 dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 180 millions d'euros. Le natif de Bondy, champion du monde 2018 avec les Bleus, est aujourd'hui évalué à plus de 200 millions d'euros.

Le Bayern, toujours en lutte avec le Borussia Dortmund pour les lauriers en Bundesliga, a d'ores et déjà acquis Lucas Hernandez en vue de la saison prochaine pour 80 millions d'euros. Le prix de la transaction pour le défenseur français de l'Atlético Madrid est la plus élevée jamais enregistrée du côté du 'Rekordmeister'.

Hoeness a aussi répété que le Bayern n'allait pas transférer de joueur pour plus de 100 millions d'euros, comme c'est parfois le cas dans le gratin du football mondial. "Ce n'est définitivement pas possible et je dois même admettre que je n'imaginais pas, il y a quelques années, dépenser 80 millions pour un joueur."