Higuain et l'Argentine, c'est fini

Gonzalo Higuain, qui compte 75 sélections avec l'Argentine, a annoncé jeudi qu'il mettait fin à sa carrière internationale en expliquant que son "cycle avec la sélection arrive à son terme".

"J'ai discuté avec (Lionel) Scaloni (le sélectionneur) et lui ai fait part de ma position. Ma décision est prise et je pense que c'est la meilleure. Je veux profiter, maintenant, de ma famille", a expliqué Higuain sur la chaîne de TV Fox Sports Argentina.

Gonzalo Higuain, né il y a 31 ans à Brest (France) où jouait son père footballeur, avait été courtisé par le sélectionneur de l'équipe de France avant qu'il ne porte son choix sur l'Albiceleste où il avait été appelé pour la première fois en 2009.

En 75 sélections, Higuain, prêté par l'AC Milan à Chelsea, a marqué 32 buts pour son pays dont cinq en Coupe du monde. Battu en finale du Mondial-2014 et de la Copa America 2015 et 2016, en compagnie notamment de Lionel Messi, Higuain tire malgré tout un bilan positif de sa carrière internationale. "Disputer trois finales et les perdre, ce n'est pas un échec", a-t-il assuré.

"Les gens retiennent ce que tu rates"

Interrogé sur les critiques qui ont souvent accompagné sa carrière avec l'Albiceleste, Higuain a préféré relativiser. "Les gens retiennent ce que tu rates, pas ce que tu mets. Ceux qui me critiquent ont sûrement hurlé de joie après le but contre la Belgique qui nous qualifie en demi-finales (lors du Mondial-2014 au Brésil). C'est le foot", a-t-il ajouté un brin fataliste.

"Évidemment quand on te critique avec méchanceté, ça fait du mal à tout le monde. J'ai tout donné pour la sélection. Ma famille a plus souffert que moi", a toutefois concédé l'attaquant.

Champion d'Espagne avec le Real Madrid (2007, 2008, 2012), Higuain a aussi décroché deux titres en Italie avec la Juventus Turin (2017, 2018) avec laquelle il a disputé la finale de la Ligue des champions 2017 face au... Real Madrid.

Prêté par l'AC Milan à Chelsea lors du mercato d'hiver, Higuain a déjà marqué trois buts en sept matches avec les Blues de Londres.