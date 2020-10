Après Thibaut Courtois hier, Hendrik Van Crombrugge est le 2e gardien à quitter les Diables Rouges.

Hendrik Van Crombrugge a quitté la sélection des Diables Rouges pour être auprès de sa femme et son fils nouveau-né, a annoncé vendredi la fédération royale belge de football (RBFA).

Jeudi, Van Crombrugge a remplacé Simon Mignolet au cours du match d'entraînement contre la Côte d'Ivoire à Bruxelles (1-1). Le gardien de but du RSC Anderlecht de 27 ans a obtenu à cette occasion sa première sélection avec la Belgique.

Van Crombrugge est entré sur le terrain à la 77e minute et a immédiatement réalisé un arrêt réflexe sur un envoi à bout portant. Dans les dernières minutes, il a concédé le but de l'égalisation sur un penalty tiré par Kessié.

Les Diables Rouges joueront en Angleterre (dimanche) et en Islande (mercredi) en Ligue des Nations.

En l'absence du titulaire habituel Thibaut Courtois (oedème), Mignolet devrait débuter ces matchs. Auparavant, Koen Casteels (Wolfsburg) avait été libéré pour la naissance de son enfant, ce qui avait permis à Davy Roef (La Gantoise) de se joindre à la sélection. Tout comme Casteels, Van Crombrugge vient à peine de devenir père, mais il est immédiatement retourné à la sélection après la naissance, afin de pouvoir fêter ses débuts jeudi. Jens Teunckens (AEK Larnaca) a été repris parmi les Espoirs comme son remplaçant.

Après le match contre la Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Martinez avait déclaré : "juste avant le départ, nous allons décider qui ira en Angleterre et en Islande en tant que gardiens de but".

Hendrik Van Crombrugge a quitté la sélection des Diables Rouges pour être auprès de sa femme et son fils nouveau-né, a annoncé vendredi la fédération royale belge de football (RBFA). Jeudi, Van Crombrugge a remplacé Simon Mignolet au cours du match d'entraînement contre la Côte d'Ivoire à Bruxelles (1-1). Le gardien de but du RSC Anderlecht de 27 ans a obtenu à cette occasion sa première sélection avec la Belgique. Van Crombrugge est entré sur le terrain à la 77e minute et a immédiatement réalisé un arrêt réflexe sur un envoi à bout portant. Dans les dernières minutes, il a concédé le but de l'égalisation sur un penalty tiré par Kessié. Les Diables Rouges joueront en Angleterre (dimanche) et en Islande (mercredi) en Ligue des Nations. En l'absence du titulaire habituel Thibaut Courtois (oedème), Mignolet devrait débuter ces matchs. Auparavant, Koen Casteels (Wolfsburg) avait été libéré pour la naissance de son enfant, ce qui avait permis à Davy Roef (La Gantoise) de se joindre à la sélection. Tout comme Casteels, Van Crombrugge vient à peine de devenir père, mais il est immédiatement retourné à la sélection après la naissance, afin de pouvoir fêter ses débuts jeudi. Jens Teunckens (AEK Larnaca) a été repris parmi les Espoirs comme son remplaçant. Après le match contre la Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Martinez avait déclaré : "juste avant le départ, nous allons décider qui ira en Angleterre et en Islande en tant que gardiens de but".