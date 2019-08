Eden Hazard a joué les 45 premières minutes de la rencontre remportée par 5-3 par le Real Madrid face à Fenerbahçe mercredi lors de la finale pour la 3e place de l'Audi Cup, tournoi amical estival qui se dispute à Münich. Le Diable rouge était resté sur la pelouse 80 minutes mardi face à Tottenham lors de la défaite 0-1 des 'Blancos'. Blessé, Thibaut Courtois n'était pas présent.

Au coeur de l'Allianz Arena, les Madrilènes ont obtenu leur deuxième victoire en préparation cet été, la première au terme des 90 minutes (NDLR: ils avaient battu Arsenal aux penalties). Un triplé de Karim Benzema (12e, 27e et 53e) ainsi que des buts de Nacho (62e) et Mariano Diaz (80e) ont permis au Real d'émerger et de compenser les problèmes défensifs. Garry Rodrigues (6e), l'ancien brugeois Nabil Dirar (35e) et Ozan Tufan (59e) ont en effet porté à 16 le nombre de buts encaissés par les 'Merengues' en cinq matches disputés.

Le Real Madrid doit encore affronter le RB Salzbourg (07/08) et l'AS Roma (11/08) en amical avant de reprendre le championnat espagnol par un déplacement au Celta Vigo (17/08).