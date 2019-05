Eden Hazard s'est confié à la suite de la victoire de Chelsea contre Francfort (1-1, 4-3 t.a.b). Le Diable rouge a évoqué son avenir, sans complexe.

Avec un assist et un tir au but décisif au compteur, le Brainois a peut-être joué son dernier match dans le stade qui l'a vu évolué durant sept années. Le billet pour la finale obtenu, Eden a refusé de se livrer sur son avenir avant la fin de la compétition. Si son transfert au Real Madrid n'est plus qu'une question d'heures d'après plusieurs proches du dossier, le capitaine des Diables n'en dit pas plus pour l'instant.

"C'est fait"

Le journaliste pour L'Equipe et pour l'Afterfoot sur RMC, Fréderic Hermel, très proche du club madrilène, a assuré : "Ah non, mais ce n'est pas quasiment fait. C'est fait. C'est sûr, c'est réglé. Si Chelsea n'avait pas été qualifié ce soir, après la fin de la Premier League, donc la semaine prochaine, son arrivée au Real aurait été officialisée. Mais là il faudra attendre la finale à Bakou pour que Hazard soit officiellement joueur du Real Madrid. Mais là, tout est réglé. Accord total entre le Real et Chelsea, avec le joueur et tout. Hazard va être joueur du Real Madrid la saison prochaine."

Match d'adieu? "Je ne sais pas"

Le joueur, lui, entretient le flou autour de sa situation, et a déclaré à la RTBF : "Je ne sais pas si c'est mon match d'adieu. Si c'est mon dernier match, on ne pouvait pas rêver mieux: jouer 120 minutes et marquer le penalty de la victoire. Ce sera un bon souvenir. Je n'ai pas pensé à ce genre de chose. Quand je commence un match, je pense juste à le gagner. Si c'est le dernier je pense à faire le maximum. Si ça ne l'est pas, il y en aura des autres. Honnêtement, j'ai juste pensé à amener le club en finale.".

Dans la décontraction qu'on lui connaît, Eden a également adressé un message aux supporters de Chelsea. La fin de saison se précisant, sportivement, et la qualification en Champions League assurée, l'objectif principal des Blues est de remporter la League Europa. Dans un duel 100% londonien, les hommes de Maurizio Sarri mettront toutes leurs chances de leur côté. Car leur adversaire, Arsenal, n'a plus qu'un seul moyen de se qualifier en Champions League : remporter l'Europa League. La lutte s'annonce acharnée.

Du coté des supporters, Eden Hazard est toujours aussi aimé. Alors que, toujours au micro de la RTBF, il déclarait : "Si je dois partir, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. J'ai encore la possibilité de rester un an. Je ne sais pas encore. On verra, je pense juste à gagner ce trophée, si ce sera le dernier, ils seront quand même contents". Et au vu du magnifique tifo réalisé par la tribune londonienne, à son effigie, Eden Hazard devrait quitter Londres par la grande porte.