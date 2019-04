Eden Hazard n'a pas l'intention de signer un nouveau contrat avec les Blues, et ce même si le club londonien fait le forcing pour garder le Diable Rouge.

Ce n'est un secret pour personne, Eden Hazard veut rejoindre Zidane et le Real Madrid cet été. Ce mercato-ci semble le bon pour le natif de La Louvière. Le Real, qui a cruellement besoin de renfort après une saison ratée, semble bien décidé à signer coûte que coûte le Belge, qui n'a jamais caché son envie de rejoindre le championnat espagnol.

Le quotidien anglais The Telegraph avance d'ailleurs qu'Eden Hazard refusera de prolonger son contrat avec Chelsea, qui prend fin dans un an. Et ce même dans le cas où Chelsea ferait pression en menaçant le Real de "coincer" Hazard jusqu'à la fin de son contrat.

Moyen de pression?

"Cela ressemble à un moyen de faire pression pour que Chelsea accepte enfin l'offre du Real Madrid, peu importe si celle-ci remplit les exigences des Blues", écrit le Telegraph.

Le quotidien précise que le Real reste confiant pour attirer Hazard cet été, mais que les Espagnols sont par contre moins enclins à payer les 100 millions de livres demandés par Chelsea.

Si Hazard refuse de prolonger et que Chelsea le force tout de même à rester, cela signifierait que les Blues risqueraient de devoir lâcher leur meilleur élément gratuitement l'année prochaine... Et Hazard serait alors libre de signer dans n'importe quel club, potentiellement pour un concurrent direct des Blues en Angleterre. Un risque que Chelsea ne prendra certainement pas.