La Professional Footballers' Association (PFA), l'association des joueurs professionnels en Angleterre, a dévoilé jeudi son Equipe de l'année pour la Premier League. Pour la première fois depuis 2009, aucun Belge ne figure dans ce onze-type. Pas de place donc pour Eden Hazard, malgré une excellente saison. Son club, Chelsea, n'a pas caché sa stupéfaction face à cette absence.

"Notre N.10 connaît une saison exceptionnelle pleine de moments marquants et sa non-sélection est décrite comme un oubli surprenant", a réagi le club londonien sur son site. Eden Hazard a déjà inscrit 16 et délivré 13 assists. Impliqué directement dans 29 buts, il a fait mieux que Raheem Sterling et Sergio Agüero (tous deux 27), qui figurent bien dans l'équipe, rappelle Chelsea. Hazard a été sélectionné quatre fois dans l'Equipe de l'année (2013, 2014, 2015 et 2017), avec de moins bonnes statistiques. Avec 16 buts, il a déjà égalé son record de 2016-2017.

Le capitaine des Diables Rouges est l'un des six nommés au titre de Joueur de l'année en Premier League. Il est en concurrence avec trois joueurs de Manchester City, Sergio Agüero, Raheem Sterling et Bernardo Silva, un duo de Liverpool, Virgil van Dijk et Sadio Mané.