Hazard au Real? "Je pense qu'il veut venir", affirme Courtois

Invité à s'exprimer sur la radio espagnole Onda Cero, le gardien belge du Real Madrid n'a pas échappé à une multitude de questions sur son partenaire en sélection, Eden Hazard, et son éventuelle future venue dans la capitale espagnole.

Ce n'est un secret pour personne, Eden Hazard rêve du Real Madrid. Et l'intérêt semble réciproque. Zinedine Zidane, nouveau coach du Real, déclarait même dans nos colonnes être "fan d'Eden. De tous les joueurs belges, c'est celui qui me donne le plus de plaisir quand je suis devant un match des Diables rouges". Le coach français souhaite faire de l'ancien lillois sa première recrue estivale. C'est d'ailleurs dans cette optique que Eden Hazard n'a pas prolongé son contrat, qui dure jusqu'en juin 2020. Il n'en faut pas plus aux médias européens pour s'imaginer le capitaine des Diables rallier la capitale espagnole cet été. La "Casa Blanca" serait prête à en faire la pièce centrale de son effectif pour les prochaines années.

Le premier intéressé est surement Thibaut Courtois, partenaire d'Eden en sélection et à Chelsea durant 3 saisons. Le gardien du Real s'est prêté au jeu de questions-réponses sur la radio Onda Cero. C'est dans ce contexte que "Big Thib" a déclaré, "Eden est un de mes meilleurs amis dans le football, pour moi c'est un très grand joueur, un des meilleurs du monde. Il fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il veut venir."

Avant de mentionner que la décision ne lui revenait pas : "Maintenant ça ne dépend pas de ma volonté. Ça dépend premièrement du club, et si le club le veut, à lui de décider s'il veut venir ici. Mais bien sûr que j'aimerais l'avoir ici, j'aimerais l'avoir ici en tant qu'ami et surtout en tant que joueur."

Pour terminer sur le caractère du numéro 10 de la sélection en affirmant : "Oui, c'est un bon mec, un bon père."

L'opération séduction est lancée, et ce feuilleton devrait nous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'été.