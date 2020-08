Kai Havertz et Kevin Volland, les deux attaquants du club allemand de Leverkusen, s'apprêtent à signer respectivement à Chelsea et Monaco, selon leur entraîneur Peter Bosz, qui "ne s'attend" pas à les voir revenir après la période internationale.

"Dans le football, ça peut toujours échouer finalement", a nuancé Peter Bosz lundi à propos de Havertz, international allemand considéré à 21 ans comme le plus grand talent à venir du football allemand, "mais très franchement, les discussions sont en cours depuis longtemps et je pars du principe qu'il y a plus de chances que Kai s'en aille que de le voir rester".

L'entraîneur néerlandais, qui a échoué sur le fil à qualifier son équipe pour la Ligue des champions, en terminant 5e de la Bundesliga, a confirmé que Chelsea était bien l'interlocuteur privilégié pour Havertz.

Avant la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, Leverkusen demandait 100 millions d'euros pour laisser partir le jeune joueur. Le club londonien a déjà acquis cet été une autre star de la Bundesliga, le buteur de Leipzig Timo Werner (24 ans), pour une somme estimée à 53 millions d'euros.

Kevin Volland, âgé de 28 ans et 10 fois international allemand, est également sur le départ, pour Monaco selon le coach: "Tout est possible, a répété Bosz interrogé sur Volland, mais si vous me demandez si je compte le voir revenir, ma réponse est claire: c'est non".

