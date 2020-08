Le défenseur international anglais de Manchester United Harry Maguire a expliqué jeudi qu'il avait eu "peur pour sa vie" et qu'il pensait avoir été victime d'un enlèvement lors de son arrestation la semaine dernière sur l'île grecque de Mykonos.

"J'ai tout de suite pensé que nous étions en train d'être kidnappés. On a dû se mettre à genoux et mettre nos mains en l'air, ils ont alors commencé à nous frapper", a expliqué Maguire à la chaîne de télévision BBC dans son premier entretien depuis son arrestation.

"Ils me frappaient dans les jambes en me disant que ma carrière était terminée: 'Plus de football, tu ne joueras plus jamais'", a-t-il poursuivi, visiblement ému.

"A ce moment-là, je me suis dit que c'était impossible qu'il s'agisse de policiers, c'est alors que j'ai essayé de m'enfuir", a encore dit Maguire pour expliquer son attitude à l'égard des policiers grecs.

L'international avait été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi dernier avec son frère et un ami après une bagarre avec des touristes dans une boîte de nuit, suivie d'une altercation avec des policiers grecs en civil.

Libéré après deux nuits en détention, le défenseur le plus cher du monde --MU a déboursé 87 M EUR l'été dernier pour son transfert--, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation: "agression contre des représentants de l'État", "lésions corporelles", "insultes verbales" et même "tentative de corruption", car il aurait proposé de l'argent aux policiers pour le laisser filer.

Il a été condamné mardi à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis, mais a depuis fait appel, ce qui annule le verdict initial, puisque l'appel a été accepté. Il y aura donc un nouveau procès complet devant une juridiction plus élevée.

"Je ne souhaite ça à personne. De toute évidence, la situation a porté préjudice à l'un des plus grands clubs du monde, alors je regrette d'avoir fait subir cela aux supporters et au club, mais je n'ai rien fait de mal", s'est-il défendu.

"J'ai la conscience tranquille (...) Je sais ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là. Je me suis retrouvé dans une situation qui aurait pu arriver à n'importer qui", a insisté Maguire qui n'a pas été retenu par le sélectionneur Gareth Southgate pour les deux prochains matches de l'Angleterre contre l'Islande et le Danemark.

Il a par ailleurs indiqué qu'il n'avait pas l'intention de présenter des excuses comme le réclament les policiers grecs.

"On s'excuse quand on a fait quelque chose de mal, or je n'ai rien fait de mal", a-t-il insisté.

