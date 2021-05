Harry Kane veut quitter son club de toujours Tottenham Hotspur cet été, selon les médias anglais.

L'attaquant de 27 ans, capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, est encore sous contrat avec les Spurs jusqu'à l'été 2024. Selon Sky Sports, Kane veut aller dans un club où il peut gagner des prix. Manchester City, Manchester United et Chelsea ont déjà contacté la direction de Kane.

Après plusieurs prêts à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester, Kane évolue depuis l'été 2013 en équipe première de Tottenham, le club où il a été formé. Avec 220 buts, il est deuxième sur la liste des buteurs de tous les temps du club londonien. Seul Jimmy Greaves en a marqué davantage (266 buts). Kane a été deux fois meilleur buteur de la Premier League et peut conquérir le Soulier d'or pour la troisième fois cette semaine. Il partage désormais la première place du classement des meilleurs buteurs avec Mohamed Salah (Liverpool) avec 22 buts.

Tottenham Hotspur risque de manquer son billet pour la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. A deux journées de la fin de la compétition, les Spurs occupent la sixième place, à 5 points de Chelsea. En 2019, Kane et son équipe ont perdu la finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

