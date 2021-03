Il est certainement l'un des meilleurs joueurs de Premier League actuellement, et pourtant, l'attaquant anglais n'est pas souvent repris dans la catégorie des meilleurs attaquants d'Europe. Certains parleront de son style de jeu, d'autres de son armoire à trophée quasi vide, mais le fait est que Kane présente les meilleures statistiques du championnat anglais de ces dernières années.

Des statistiques impressionanntes

Double buteur, double passeur, Harry Kane a porté les Spurs, dimanche soir, lors de la victoire contre les Eagles de Christian Benteke. L'attaquant anglais a ainsi porté son total à 24 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Des stats impressionnantes qui font de lui l'un des joueurs les plus prolifiques pour son équipe dans les 5 grands championnats.

L'attaquant des Spurs a développé une constance sur ses dernières saisons. Depuis sa première saison pleine, en 2014-2015, il a toujours tourné autour des 20 buts par saison, avec comme point culminant, ses 30 buts en 37 matchs de Premier League, lors de la saison 2017-2018. Seuls ses deux derniers exercices sont en-dessous, mais cela est dû à deux graves blessures qui l'ont éloigné des terrains assez longtemps. Et ça ne l'a pas empêché pas de tenir un pourcentage de buts par matches de très haut niveau. C'est surtout dans l'histoire de Tottenham que Kane est en train de s'installer.

Harry Kane est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Spurs avec 212 buts marqués en 323 matchs, et il n'a que 27 ans. Il est sur la bonne voie pour battre le record de Jimmy Greaves et ses 266 buts, qui date de plus de 50 ans. Kane est également dans le top 10 des meilleurs buteurs de Premier League, une ascension effectuée en seulement 7 saisons.

Que lui manque-t-il ?

Une constance qu'il reproduit aussi avec l'équipe nationale. Appelé pour la première fois en 2015, le désormais capitaine des Three Lions, cumule 32 buts en 51 capes, soit un meilleur ratio que le meilleur buteur de la sélection anglaise, Wayne Rooney, et ses 53 buts en 120 matchs. Kane a démontré son importance au sein de l'équipe de Gareth Southgate, et affiche un rendement intéressant en finissant meilleur buteur de la dernière Coupe de Monde et des dernières qualifications pour l'Euro. Le bémol de la carrière d'Harry Kane est certainement son absence de trophée. Finaliste de la Ligue des Champions en 2019, vice-champion d'Angleterre en 2017, le buteur des Spurs n'a pas encore pu enrichir son palmarès. Certains évoquent aussi un style de jeu moins flamboyant par rapport aux autres attaquants. Kane n'est peut-être pas le joueur qui va éliminer 5 défenseurs pour marquer, mais il a la science du placement, nécessaire à l'attaquant, en plus d'une efficacité létale. Alors que lui faudrait-il pour faire partie des discussions concernant les meilleurs attaquants d'Europe ? Un transfert ? Un titre avec les Spurs ? Quoi qu'il en soit, ses performances font de lui l'un des meilleurs attaquants du Royaume, et ce n'est que le début.

Vincent Attardo (st.)

