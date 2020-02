Harry Kane a fait son retour sur les terrains d'entraînement depuis sa blessure au tendon de l'ischio-jambier gauche face à Southampton le jour de l'An en Premier League (0-1). Tottenham, club de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, l'a annoncé vendredi.

Le goleador des Spurs, passé sur le billard début janvier, devrait toutefois rester sur la touche jusqu'en avril. Le club londonien a précisé que le joueur travaillait à sa rééducation et qu'il n'était pas encore disponible pour son entraîneur José Mourinho.

Kane est aussi le capitaine et un des pions majeurs de l'équipe nationale anglaise, qui participera à l'Euro 2020 l'été prochain. Cette saison, il a compilé 27 buts pour les Three Lions et les Spurs

