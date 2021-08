Harry Kane à Manchester City, c'était l'un des feuilletons mercato les plus en vue outre-Manche.

Harry Kane ne quittera pas Tottenham cet été. Le capitaine de l'Angleterre, dont les rumeurs de transfert à Manchester City constituaient le feuilleton de l'été outre-Manche, a en effet annoncé mercredi via son compte Twitter qu'il restait chez les Spurs. "C'était incroyable de voir l'accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines", indique Harry Kane.

"Je vais rester à Tottenham cet été et serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner". Harry Kane, 28 ans, est lié au club londonien jusqu'en 2024.

