Hala Madrid! : quel visage pour le Real de demain ?

Le Real Madrid accueille le FC Barcelone ce mercredi en Copa del Rey et samedi en championnat. L'équipe de Solari réalise une saison satisfaisante, mais en coulisses, on s'active pour bâtir une nouvelle équipe en vue de la saison prochaine. Sport/Foot Magazine a essayé d'en savoir plus.