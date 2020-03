La Ligue des champions fait son retour mardi et mercredi avec la première partie des huitièmes de finale retour, lors de laquelle le prodige norvégien Erling Haaland va tenter de rattraper le Polonais Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs.

Déjà auteur de 10 buts (huit avec Salzbourg, deux avec Dortmund), à une unité de Lewandowski, Haaland, auteur d'un doublé à l'aller, devrait une nouvelle fois poser de sérieux problèmes à l'arrière-garde du Paris Saint-Germain dans un match disputé mercredi à huis clos au Parc des Princes en raison de l'épidémie de coronavirus.

Face au club de la Ruhr, le Français Kylian Mbappé voudra absolument améliorer son total de cinq buts, identique à celui de son coéquipier argentin Mauro Icardi, afin que le PSG retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis quatre ans.

L'Anglais Harry Kane, qui a inscrit six buts avec Tottenham, est lui forfait pour le déplacement des siens à Leipzig mardi et au moins jusqu'à mi-avril. Les Spurs ne pourront pas compter non plus sur le Sud-Coréen Son Heung-min (5 buts), victime d'une fracture du bras droit le 18 février.

L'Allemand Timo Werner, crédité de quatre réalisations, aura en revanche l'occasion de s'illustrer contre l'équipe anglaise entraînée par José Mourinho, battue 1-0 à l'aller chez elle.

Du côté de Liverpool, le tenant du titre, l'Egyptien Mohamed Salah (4 buts) et l'Anglais Alex Oxlade-Chamberlain (3 buts) auront fort à faire à Anfield pour inverser la défaite du match aller (1-0) contre l'Atletico Madrid.

Classement des buteurs à l'issue des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de football:

11 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

10 buts: Haaland (Dortmund)

6 buts: Gnabry (Bayern Munich), Kane (Tottenham), Mertens (Naples)

5 buts: Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Icardi (Paris SG), L. Martinez (Inter Milan), Mbappé (Paris SG), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City)

4 buts: Benzema (Real Madrid), Hakimi (Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Salah (Liverpool), Werner (RB Leipzig)

3 buts: Dybala (Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Forsberg (RB Leipzig), Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk), Milik (Naples), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pizzi (Benfica), Suarez (Barcelone)

2 buts: Abraham (Chelsea), Agüero (Manchester City), Alvaro Morata (Atlético Madrid), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Azpilicueta (Chelsea), Bonaventure (Club Bruges), Brandt (Dortmund), Cheryshev (Valence CF), Coman (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Di Maria (Paris SG), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Griezmann (Barcelone), Gündogan (Manchester City), Hateboer (Atalanta Bergame), Higuain (Juventus Turin), Jorginho (Chelsea), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool), Messi (Barcelone), Minamino (RB Salzbourg), Al. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Moraes (Shakhtar Donetsk), Müller (Bayern Munich), Neymar (Paris SG), Olmo (Dinamo Zagreb), Osimhen (Lille), Pasalic (Atalanta Bergame), S. Ramos (Real Madrid), Rodrigo (Valence CF), Sabitzer (RB Leipzig), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic (Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia Prague), Tolisso (Bayern Munich), van de Beek (Ajax Amsterdam), Ziyech (Ajax Amsterdam)

...

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 128 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 114

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 64

5. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 64

6. Ruud van Nistelrooy (+) 56

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

...

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité

