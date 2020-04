Le quotidien Bild a démenti vigoureusement l'info de Marca. Le journal espagnol a annoncé lundi que la révélation de la saison l'attaquant norvégien Erling Haaland pourrait passer dans les rangs du Real Madrid cet été. Le club d'Eden Hazard et Thibaut Courtois pourrait profiter d'une clause libératoire d'un montant de 75 millions d'euros figurant dans le contrat du Scandinave.

"Comme on sait depuis longtemps que Haaland a inclus une clause de sortie dans son contrat, qui court jusqu'en 2024, il ne se passe pas une semaine sans que l'on spécule sur l'avenir de l'attaquant d'exception", écrit le journal allemand. "La clause de sortie pourrait s'appliquer à certains grands clubs l'été prochain, et l'un de ces clubs est le Real."

"Il s'agit d'une information incorrecte" souligne le grand quotidien allemand, généralement bien informé. "La clause de Haaland n'entrera pas en vigueur avant l'été 2022 au plus tôt. BILD le sait : en cas de départ anticipé, le Borussia recevrait un paiement de rachat pour le joyau bien supérieur à sa valeur marchande (actuellement : 72 millions) !"

Et le Bild de rappeler que le joueur, qui aura 20 ans le 21 juillet, ainsi que son père, sont très heureux d'avoir choisi Dortmund. "Au Borussia, je suis à la maison", a déclaré il n'y pas si longtemps la nouvelle coqueluche du football international.

