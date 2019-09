Idrissa Gueye transféré cet été d'Everton, a réalisé le match parfait au milieu de terrain du PSG, alternant récupérations, courses, et passes précises. Indubitablement, il est l'homme du match avec Angel Di Maria, auteur d'un doublé.

Idrissa Gueye (milieu du Paris SG, vainqueur du Real Madrid): "C'est une entame parfaite. C'était important de bien commencer à domicile contre une grande équipe. On a su le faire avec la manière. Ce n'est les individualités qui ont fait la différence, mais l'équipe. C'est important pour la suite de la compétition. (son positionnement sur le terrain?) Ca ne change rien pour moi. Le plus important, c'est d'être sur le terrain, et d'essayer d'aider l'équipe. Que je sois devant la défense ou plus haut, ça ne change rien. (sur les compliments de Thomas Tuchel) L'équipe a fait un gros match. On a su rester en équipe du début à la fin, même dans les moments compliqués. Individuellement, c'est plus facile, quand tout le monde travaille ensemble."