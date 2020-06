L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a déclaré que ses joueurs feront une haie d'honneur à leurs homologues de Liverpool, jeudi soir (21h15) lors de leur venue à l'Ethihad Stadium à l'occasion de leur premier match de championnat depuis l'officialisation leur titre. Celui-ci est devenu officiel à la suite de la défaite de Manchester City 2-1, jeudi à Chelsea.

Le match entre Manchester City et Liverpool se jouera à huis clos. Compte tenu des mesures de lutte conte le Covid-19 et notamment de distanciation sociale, une haie d'honneur est difficilement applicable. Le technicien espagnol a insisté pour qu'elle ait lieu. "Nous allons faire la garde d'honneur bien sûr", a déclaré Guardiola. "Nous saluerons Liverpool, quand ils viendront chez nous, d'une manière incroyable. Nous allons le faire parce qu'ils le méritent". Guardiola a, par ailleurs, refusé de dire s'il allait prolonger son contrat qui expire en 2021 avec Manchester City. "Je suis incroyablement satisfait d'être dans ce club. Je ne veux pas penser trop sur des choses qui sont lointaines", a-t-il ajouté. Manchester City est sous la menace d'une suspension de deux ans des compétitions européennes pour non respect du fair-play financier.